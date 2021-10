As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

A Newsletter SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail

Idosos com mais de 80 anos e residentes em lares com prioridade na terceira dose

A administração da terceira dose da vacina contra a covid-19 inicia-se na próxima semana, com prioridade às pessoas com 80 e mais anos e utentes de lares e de cuidados continuados, anunciou hoje a diretora-geral da Saúde.



TIAGO PETINGA/LUSA

"Vamos iniciar a terceira dose de reforço a pessoas com 65 ou mais anos, sendo que neste grupo etário a prioridade são as pessoas que têm 80 ou mais anos e as pessoas que são utentes de lares e da rede de cuidados continuados e de outras instituições similares", referiu Graça Freitas em conferência de imprensa.

Segundo a responsável da Direção-Geral da Saúde, esta dose de reforço da imunidade "destina-se, nesta fase, às pessoas com mais idade, porque há sempre esta associação entre o fator idade e o fator vulnerabilidade".

A diretora-geral adiantou ainda que esta dose de reforço será administrada a "pessoas que ficaram com imunidade na primeira série vacinal", mas em que, com o passar do tempo, é necessário "passar a imunidade outra vez para o nível ótimo".

Graça Freitas salientou ainda que, relativamente aos imunossuprimidos, já está a ser administrada uma dose adicional da vacina contra o SARS-CoV-2 há algumas semanas.



As vacinas que serão usadas serão as da Pfizer. Os doentes imunossuprimidos também poderão receber a vacina da Moderna.