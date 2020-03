Identificada proteína que permite criar substâncias contra o coronavírus

Uma equipa da Universidade de Lübeck, em parceria com outros investigadores sediados na Alemanha mas também na China, publicou um estudo na revista Science sobre a identificação de uma enzima ligada ao contágio do coronavírus que provoca a Covid-19.Os cientistas, liderados por Rolf Hilgenfeld, usaram o sincrotron BESSY II, um acelerador de partículas que permite obter imagens de alta resolução da estrutura atómica dos materiais, para analisar uma protease (enzimas que quebram ligações entre os aminoácidos das proteínas) do coronavírus. Conseguiram uma imagem tridimensional da protease M pro ou 3CL pro, específica do SARS-CoV-2.Conhecendo a sua estrutura, é mais fácil desenvolver substâncias ativas contra o vírus. Estes podem incidir em pontos específicos do vírus e limitar a sua propagação.