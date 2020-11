Inteligência Artificial resolve um dos maiores mistérios da biologia

Os cientistas de um laboratório de Inteligência Artificial (IA) anunciaram que conseguiram resolver um dos maiores mistérios da biologia: a prever como uma proteína adquire a sua forma única tridimensional. Um mistério que intrigava os cientistas há mais de 50 anos.O laboratório DeepMind, segundo os seus responsáveis, conseguiu criar um programa que determina a forma das proteínas, com um nível de certeza comparável apenas com métodos laboratoriais caros e demorados.Perceber melhor a forma das proteínas pode ser fundamental para o desenvolvimento de novos medicamentos para tratar doenças, acelerando a investigação científica ao hospedeiro da doença."Sermos capazes de investigar a forma das proteínas de forma rápida e exata tem o potencial de revolucionar as ciências da vida", referiu à BBC , Andriy Kryshtafovych, um dos elementos do painel de cientistas que organizou o desafio científico onde foi apresentada esta descoberta.Muitas doenças estão ligadas à função das proteínas, já que estas estão presentes em todos os seres vivos e têm um papel central do processo químico essencial à vida.A descoberta agora feita aconteceu no desafio bianual lançado pelo vencedor do Nobel da Química de 1972 Christian Anfinsen. O químico foi galardoado por mostrar que era possível determinar a forma de uma proteína com base na sequência de construção dos seus aminoácidos.A cada dois anos, equipas de mais de 20 países tentam às cegas prever a forma de um conjunto de 100 proteínas, recorrendo a computadores. Este ano, o programa da DeepMind, o AlphaFold, conseguiu prever com exatidão dois terços dessas proteínas.Conhecer a estrutura da proteína em três dimensões é importante para o desenho de medicamentos contra doenças como o cancro, doenças infecciosas ou neurodegenerativas.Até a covid-19 pode beneficiar desta descoberta. Os cientistas têm estado a estudar como e que a proteína espinhosa da superfície do vírus Sars-CoV-2 interage com os recetores nas células humanas."Toda a forma como uma proteína funciona depende de sua estrutura tridimensional e a função da proteína é relevante para tudo na saúde e na doença.", explica o professor Andrew Martin da Universidade College London.