Ao todo, o Governo autoriza a abertura de concurso para 856 médicos de várias especialidades hospitalares.

Os hospitais do Algarve, de Évora, de Coimbra e o Centro Hospitalar de Lisboa Central são os que estão autorizados a contratar maior número de médicos recém-especialistas, segundo despachos hoje publicados.



Para o Centro Hospitalar de Lisboa Central, que integra o S. José e a Maternidade Alfredo da Costa, onde ocorreram há 15 dias demissões de chefes de equipa, estão atribuídas 54 vagas para os novos médicos que concluíram a especialidade há cerca de três meses.



O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra poderá receber 47 vagas novos médicos.



No Centro Hospitalar e Universitário do Algarve há vagas para 41 novos especialistas, estando definido o mesmo número de vagas para o hospital do Espírito Santo de Évora.



Ao todo, o Governo autoriza a abertura de concurso para 856 médicos de várias especialidades hospitalares, sendo 17 delas para a área da saúde pública.



Foi ainda publicado em Diário da República o diploma que autoriza a abrir vagas para 378 novos especialistas em medicina geral e familiar para ocupar lugares em centros de saúde e unidades de saúde familiares.