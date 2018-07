A Bayer vai acabar com a comercialização do contraceptivo feminino Essure. Segundo a empresa farmacêutica alemã, a decisão deve-se a "razões comerciais" que tornaram a sua venda insustentável. A medida acontece depois de milhares de mulheres terem processado a Bayer pelo implante que consideram causar hemorragias e reacções alérgicas. Em Portugal, o produto foi descontinuado em Setembro de 2017.

Criado e desenvolvido em 1998 pela Conceptus Inc. – mais tarde comprada pela Bayer-, o Essure foi aprovado pela primeira vez para comércio em 2002. O implante consistia em duas bobinas que eram introduzidas nas trompas de falópio, caracterizando-se como uma alternativa segura a cirurgias de impedimento da gravidez.

No entanto, os efeitos secundários que este provocava fizeram com que mais de 5 mil mulheres avançassem com processos contra a Bayer só nos primeiros três anos em que o contraceptivo esteve à venda. As queixas referiam que o implante de metal causava reacções alérgicas, dores no órgão reprodutor feminino e extensas hemorragias.

Uma dessas queixas foi de Amanda Rusmisell, que queria apenas apagar a hipótese de uma gravidez surpresa. Além disso, Amanda refere à Bloomberg que tinha tantas hemorragias que não conseguia sair de casa. "Se soubesse que me esperariam horas de dor e miséria, nunca teria aceitado usar" o implante Essure, refere a mulher de 45 anos.

Rusmisell está agora entre as 16 mil norte-americanas com processos contra a Bayer e o seu dispositivo, doze mil delas só em 2017. A empresa farmacêutica com sede na Alemanha sempre negou os problemas de segurança com o Essure e a Administração de Alimentação e Fármacos norte-americana, responsável pela sua normalização, concluiu, segundo um comunicado da Bayer, que "os seus benefícios sempre se sobrepuseram aos seus potenciais riscos".

O implante já tinha sido descontinuado em quase toda a Europa, incluindo Portugal, em Setembro de 2017, com a empresa a referir na altura a mesma razão que levou ao fim da comercialização agora nos EUA: "razões comerciais". O descontinuamento irá agora ser concluído até ao final do ano.