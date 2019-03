A gigante farmacêutica Bayer foi condenada na quarta-feira por um júri norte-americano a pagar uma indemnização de 80 milhões de dólares (cerca de 71 milhões de euros) a um homem que desenvolveu cancro, que ficou provado ter sido causado por um dos herbicidas manufaturados pela companhia.

Segundo o júri do tribuna de São Francisco, nos EUA, o Roundup - um herbicida com base de glifosato - foi considerado um "fator substancial" no cancro do septuagenário Edwin Hardeman. Por isso, o tribunal decidiu que a Monsanto CO., que é detida pela Bayer desde 2018, foi negligente na comercialização do produto ao não avisar os clientes do risco que corriam. A pena de multa será dividida em duas fatias: 5 milhões de dólares (4,4 milhões de euros) para compensações e 75 milhões de dólares (66 milhões de euros) em punições.

Durante o julgamento, os advogados da vítima apresentaram documentos internos da empresa alemã que terão provado várias tentativas da Bayer para influenciar cientistas e reguladores sobre a segurança dos produtos por si comercializados.

Esta é a segunda derrota da farmacêutica no caso do herbicida: em agosto passado, um veredicto condenou o grupo agroquímico a pagar 289 milhões de dólares (255 milhões de euros) a um jardineiro doente com cancro.