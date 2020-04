Covid-19? A próxima pandemia pode ser pior - e depende de nós

Vários peritos da Plataforma Intergovernamental de Política Científica sobre Serviços de Biodiversidade e Ecossistema (IPBES), que fez em 2019 um levantamento sobre a situação da biodiversidade na Terra, escreveram uma carta em que alertam que à pandemia do novo coronavírus , se pode seguir uma pior.Em 2019, num relatório das Nações Unidas, a Plataforma revelou que um milhão de espécies se encontravam em perigo de extinção na Terra . Agora, face à pandemia de Covid-19, os professores Josef Settele, Sandra Díaz, Eduardo Brondizio e Peter Daszak avisam, num artigo publicado dia 27 , que caso a destruição da natureza não seja travada, esperam-nos pandemias mais letais."Existe uma única espécie responsável pela pandemia de Covid-19 - nós. Tal como acontece com as crises climáticas e de biodiversidade, as pandemias recentes são uma consequência direta da atividade humana - particularmente dos nossos sistemas financeiros e económicos globais" devido à busca de crescimento económico a todo o custo."Temos uma pequena janela de oportunidade, ao ultrapassar os desafios da crise presente, para evitar semear as sementes das crises futuras", avisam os peritos. "A desflorestação galopante, a expansão descontrolada da agricultura, a agropecuária intensiva, a exploração mineira e o desenvolvimento de infraestruturas, bem como a exploração de espécies selvagens criaram uma 'tempestade perfeita' para o alastramento de doenças", lê-se.Devido às atividades do Homem, há mais pessoas em contacto e em conflito com animais, de onde 70% das doenças emergentes surgem. Tal explica "como um vírus inofensivo que circulava entre espécies de morcegos no Sudeste Asiático infetou quase mais de 2 milhões de pessoas", indicam os peritos. "As pandemias futuras podem acontecer com maior frequência, espalhar-se mais rapidamente, ter maiores impactos económicos e matar mais pessoas se não formos extremamente cuidadosos com os impactos possíveis das escolhas que fizermos hoje."Os elementos da Plataforma pedem o reforço da regulamentação ambiental e apostar em estímulos à economia "que ofereçam incentivas para atividades mais sustentáveis e positivas para a Natureza". Um segundo passo é adotar uma perspetiva nas decisões sobre "Saúde Única", reconhecendo as interligações entre a saúde das pessoas, animais, plantas e do meio ambiente que todos partilhamos. Finalmente, são pedidas mudanças transversais em todos os sistemas que promovam "responsabilidades sociais e ambientais em todos os setores". "Por muito assustador e caro que possa soar - empalidece em comparação com o preço que já estamos a pagar."Em abril, um estudo publicado na Proceedings of the Royal Society B já destacava que a caça, a agricultura e a mudança das pessoas para as cidades levaram a grandes declínios na biodiversidade e aumentaram o risco de vírus perigosos se propagarem de animais para humanos. 75% de todos os vírus que afetam os humanos podem encontrar-se entre os roedores, morcegos e primatas.