A chuva de meteoros das Perseidas vai atingir o seu pico no domingo, dia 12 de Agosto, a partir das 21h. Em Portugal, o fenómeno será visível a olho nu a partir das 23h, no momento em que a constelação de Perseus aparece acima do horizonte.

As Perseidas são uma chuva de estrelas causada pela passagem da Terra perto da zona de detritos do cometa Swift-Tuttle (que passou junto à órbitra da Terra em 1992). Ao passar pela zona de detritos, estes atingem a atmosfera e desintegram-se, provocando rastos luminosos – a chamada chuva de estrelas. Este ano, no fenómeno que ocorre sempre em Agosto será possível ver cerca de 110 meteoros por hora no céu escuro, segundo o Observatório Astronómico de Lisboa (OAL)

O nome da chuva de estrelas é baseado no facto de esta atingir o seu ponto mais espectacular na constelação de Perseus.

No domingo será possível ainda observar os planetas Marte, Júpiter e Saturno. Ambos os fenómenos têm o factor favorável da fase da Lua Nova ter começado a 11 de Agosto, o que significa que o céu estará mais escuro e haverá uma observação mais límpida dos rastos luminosos.

As zonas rurais e as praias serão as melhores zonas para testemunhar o fenómeno. Nas regiões urbanas, as famosas Perseidas serão mais difíceis de ver devido à poluição luminosa. Para quem quiser testemunhar a chuva de meteoros, o OAL aconselha que se mantenha longe de luzes artificias e olhe para o horizonte sem quaisquer equipamentos.