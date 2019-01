Janeiro será um mês para ter os olhos postos no céu: os amantes de astronomia e os curiosos vão poder ver a queda de meteoros das Quadrântidas, o eclipse total da Lua e uma Superlua, que estarão acompanhadas por outro fenómeno que lhe dá o nome de "lua de sangue". A boa notícia é que Portugal está numa posição estratégica favorável para ver ambos os espetáculos naturais.

Esta sexta-feira, dia 4 de janeiro, será possível ver a queda de meteoros das Quadrântidas. Esta "chuva de estrelas" tem lugar entre 28 de dezembro e 12 de janeiro, mas o pico acontece na sexta por volta das 02h20 da manhã, pelo que terá de ficar acordado até mais tarde ou madrugar.

Estão meteoros são "restos" do cometa 2003 EH1 e parecem vir de perto da constelação Quadrans Muralis. Segundo o Observatório Astronómico de Lisboa, esta será uma das melhores "chuvas de estrelas" do ano já tem uma Taxa Horária Zenital de 110 meteoros por hora. O ideal será dirigir-se para uma zona escura, sem poluição luminosa e com céu limpo para poder assistir ao fenómeno.

O satélite natural da Terra também irá ajudar o espetáculo: a luz do luar costuma ofuscar o brilho dos meteoros por causa da fase em que está. Como esta muda dia 6 para a fase de Lua nova, o brilho deve estar bastante mais reduzido.





Observatório Astronómico de Lisboa

Já mais perto do final do mês, concretamente de 20 para 21 de janeiro, será possível assistir ao eclipse total da Lua e à Superlua, acompanhadas por uma "Lua de sangue". Quando o relógio marcar as 03h34 da madrugada de 20 para 21 de janeiro, poder-se-á ver no céu noturno um eclipse total lunar, que deverá acabar só perto da raiar da aurora. Por acontecer algumas horas antes de a Lua atingir o perigeu (o ponto de órbita em que fica mais próxima da Terra, irá coincidir com uma Superlua, numa efemeridade apenas visível na Europa Ocidental, América, África, extremo leste da Ásia e oceanos Atlântico e Pacífico.

Durante o eclipse, a Lua vai entrar na penumbra às 02h35, na umbra às 03h34, chegando a meio do fenómeno por volta das 05h12 e saindo da sombra às 06h50.

Além disto tudo, a Lua terá um tom vermelho-alaranjado - "Lua de sangue" -, que sucede porque esta estará próxima da Terra durante o eclipse e por isso a refração dos raios vermelhos será maior, conferindo-lhe a cor de "sangue". Logicamente, quando o eclipse ocorre numa zona mais afastada da Terra, a Lua não ganha esta tonalidade.

Esta madrugada de dia 3, quinta-feira, a Terra atinge o periélio – o ponto da sua órbita mais próximo do Sol. Os dias frios que se têm sentido em Portugal podem ser explicados pelo facto de o Hemisfério Norte estar voltado na direção oposta ao Sol.

Por estes dias, até dia 13 de janeiro, Mercúrio está visível no céu ao amanhecer na constelação de Ofiúco, na direção sudeste. Depois mover-se-á para a de Sagitário.