A grande incógnita continua a ser o preço. Quanto vai custar a próxima consola da Sony, a Play Station 5? Ainda é um segredo dos deuses, mas a empresa já anunciou muitas das características da sua mais recente consola.



Apesar de ainda não haver uma data certa para o seu lançamento, é certo que será algures no último trimestre do ano, entre outubro e dezembro, a tempo do Natal.



Relativamente ao design da consola, este foi talvez o ponto alto da transmissão da Sony que foi assitida por milhões de pessoas por todo o mundo, depois de ter sido adiada devido aos protestos pela morte de George Floyd nos EUA. A Sony quis tomar uma posição como forma de se juntar aos protestos. A consola é, no núcleo, preta, como todas as que foram lançadas desde a Play Station 2, mas com um invólcro branco, que lhe concede um aspeto mais futurista (semelhante ao Sonny de Eu, Robo).



O comando é também branco e com um aspeto mais elegante do que os seus antecessores. A empresa aproveitou ainda o lançamento apra partilhar acessórios como comando e câmara de alta-definição.





Relativamente às especificidades da consola, esta vai conseguir reproduzir jogos em definição 4K e a 60 frames por segundo, conseguindo ter uma resolução até aos 8k e 120 fps. A consola vai ainda ter dois modelos: uma que consegue ler os discos em que vêm os jogos para os fãs que gostam de ter os jogos em formato físico e uma edição que só reproduz formatos digitais. Esta foi uma das principais novidades apresentadas esta quinta-feira. Não foi assegurado que este modelo seja mais barato do que aquele que lê discos Blu-Ray, mas especula-se que isso aconteça. Quais são os principais problemas de não ter o jogo em formato físico? É impossível emprestar o jogo a amigos, impedindo a velha tradição de comprar jogos a meias.



relativamente aos acessórios, haverá um comando chamado Media Remote, um comando tradicional como os de televisão; o DualSense Charging Station, uma base para carregar os comandos de jogar da consola; a HD Camera, uma câmara de alta definição; e os Pulse3D, uns auscultadores sem fios.



Quanto aos aspetos mais importantes depois da consola... Os jogos. Foram anunciados uma série de títulos que deverão acompanhar o lançamento da Play Station 5 no final do ano e são nomes de peso:



- Resident Evil Village;

- Grand Theft Auto 5, ou GTA5 (um remake);

- Ratchet & Clank: Rift Apart;

- Hitman 3;

- DeathLoop;

- Stray;

- Gran Turismo 7;

- Ou o novo jogo do Homem-Aranha.