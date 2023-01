Falta de polinizadores causa 500 mil mortes por ano

Quase 500 mil mortes humanas por ano. É este o resultado da perda de animais polinizadores como abelhas, moscas e borboletas em todo o mundo, de acordo com um estudo conduzido por especialistas do Departamento de Saúde Ambiental da Universidade de Harvard, nos EUA. A falta de polinizadores faz com que uma quantidade de frutas, vegetais e frutos secos correspondente a entre 3 e 5% da produção mundial se perca, aumentando as mortes associadas à má alimentação.