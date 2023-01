Inteligência Artificial ajuda a descobrir peça de autor clássico espanhol

Um programa de Inteligência Artificial "identificou" uma peça inédita pertencente a um dos principais autores espanhóis clássicos: Felix Lope de Vega.



A Biblioteca Nacional espanhola afirmou esta terça-feira que especialistas confirmaram que aquele documento encontrado - a peça La Francesa Laura (A francesa Laura, em tradução livre) - havia sido escrito por Lope de Vega alguns anos antes da morte do escritor barroco, em 1635.





O programa - cuja função é transcrever documentos antigos anónimos - analisou uma cópia de um texto do fim do século XVII e cuja autoria era desconhecida. Depois de transcritas as palavras, coube aos investigadores identificar o seu autor, comparando o vocabulário usado, a construção frásica e o estilo com outros trabalhos conhecidos. A Biblioteca Nacional espanhola explicou que ao analisarem o texto em questão, os investigadores notaram que "se assemelhava [mais] com os trabalhos de Lope" do que dos outros "350 dramaturgos que faziam parte da investigação".Investigadores de universidades de Vienna, na Áustria, e Valladolid, Espanha, usaram este programa de inteligência artificial para transcrever mais de mil manuscritos e livros na Biblioteca Nacional Espanhola, um trabalho que levaria anos a ser realizado, caso fosse feito por mãos (e olhos) humanos.Lope de Vega, dramaturgo e poeta nascido em Madrid em 1562, foi o autor de peças como Fuente Ovejuna (Fonte das Ovelhas) e de milhares de sonetos clássicos da literatura espanhola. "A Francesa Laura é uma peça notável, com a força dramática que nos habituámos a esperar de um Lope de Vega mais velho", refere um comunicado da biblioteca citado pela agência noticiosa Reuters.A editora Gredo já adquiriu os direitos para publicar a obra em castelhano.