Facas a partir de fezes e um jacaré que inalou hélio. Estes são os Ig Nobel de 2020

Os Prémios Ig Nobel celebram todos os anos aquilo que a ciência tem de melhor: dizer-nos o óbvio, da maneira mais difícil; dizer-nos o inútil, da maneira mais fácil. Tudo atráves de investigações tão sérias como cómicas.

A 30ª edição da festa anual das investigações improváveis realizou-se este ano em formato online mas não deixou de coroar os estudos mais estapafúrdios - e até líderes mundiais pela maneira como lidaram com a pandemia da Covid-19.

Aquele que mais salta à vista é o Prémio das Ciências Materiais. Realizado por investigadores dos Estados Unidos e Reino Unido, e publicado na revista Science Direct, o estudo tratou de "demonstrar o porquê de facas feitas a partir de fezes humanas congeladas não resultam bem".

O seu objetivo era demonstrar a validade de rumores de que os Inuítes, esquimós que habitam as regiões árticas do Canadá, do Alasca e da Gronelândia, usavam as próprias fezes para fabricarem fezes, provando que, no fundo, esta ferramenta "não é funcional".

Numa categoria criada para este ano, o Ig Nobel Educação Médica foi entregue a noves líderes mundiais: Jair Bolsonaro do Brasil, Boris Johnson do Reino Unido, Alexander Lukashenko da Bielorrussia, Donald Trump dos EUA, Recep Tayyip Erdogan da Turquia, Vladimir Putin da Rússia e Gurbanguly Berdimuhamedov do Turquemenistão, por "usarem a pandemia da Covid-19 para ensinar ao mundo que políticos conseguem ter um maior efeito imediato na vida e na morte que cientistas e médicos".

Esta é também a segunda vez que Lukashenko vence um Ig Nobel, depois de ter conquistado o prémio em 2013, por tornar ilegal o ato de aplaudir em público.

A revista científica de humor responsável pela cerimónia, Annals of Improbable Research, entregou aos governos da Índia e do Paquistão o Ig Nobel da Paz, por "terem os seus diplomatas sorrateiramente a tocar às campainhas dos outros a meio da noite, apenas para fugirem antes que alguém tenha a oportunidade de abrir a porta".

No Ig Nobel foram reconhecidos investigadores da Holanda e da Bélgica, por diagnosticarem uma doença que nunca tinha sido reconhecida: a misofonia, a angústia de ouvir outras pessoas a mastigar.

O prémio da Entomologia foi para um só investigador, o norte-americano Richard Vetter, por recolher provas científicas de que muitos entomologistas - cientistas que estudam insectos - têm medo de aranhas - que não são, tecnicamente, insectos.

O Ig Nobel da Economia foi entregue a investigadores de nove países - Reino Unido, Polónia, França, Brasil, Chile, Colômbia, Austrália, Itália e Noruega -, que tentaram estabelecer uma ligação entre a desigualdade salarial de países e o número médio de cada país de beijos na boca.

No prémio de Acústica, investigadores de Áustria, Suécia, Suíça, Japão e Estados Unidos, que recriaram em répteis o truque conhecido de inalar hélio de balões. A "vítima" foi um jacaré chinês e representa a primeira prova de que répteis não-aviários conseguem produzir sons a partir de vibrações das suas cordas vocais.

O Ig Nobel da Psicologia foi dado a dois investigadores do Canadá e dos Estados Unidos, por descobrirem que um método para identificar narcisistas através do movimento das suas sobrancelhas - que consideram ser uma pista não-verbal muito importante para traçar personalidade narcisistas.

Como prémio simbólico, cada vencedor recebeu um cheque falso de 10 triliões de dólares do Zimbabué e um PDF de seis páginas para imprimirem eles próprios o prémio.