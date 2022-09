Porque nadam os patos em linha reta? A resposta valeu um Nobel (mais ou menos)

O que é a ciência e porque é importante para a nossa vida? Ciência tanto é a descoberta de curas para doenças e o desenvolvimento de teorias que facilitem a nossa vida, como saber qual a melhor forma de abrir uma maçaneta ou desenvolver um boneco de testes de acidente que imita um alce. E enquanto as duas primeiras podem ser premiadas com Prémios Nobel, as segundas entram no campeonato dos Ig Nobel Prize, os prémios para a ciência "que a princípio nos faz rir e depois nos faz pensar".