Os erros cometidos à mesa pelos portugueses

"A dieta mediterrânica ainda tem pouca adesão pelos portugueses", garante a nutricionista e coordenadora da Unidade Universitária Lifestyle Medicine da CUF e Nova Medical School Conceição Calhau. Isto apesar da evidência cientifica indicar que o estilo de vida e os hábitos alimentares estão na base da maioria das doenças crónicas.

"A obesidade, a diabetes, o cancro, a hipertensão, a depressão, as doenças cardiovasculares estão associadas à alimentação e à atividade física", salienta Conceição Calhau. Mas os hábitos são difíceis de mudar e para a nutricionista faltam ainda medidas de saúde públicas promotoras de um estilo de vida saudável. "A taxação do açúcar teve um impacto grande. Porque é que ainda não se taxou o sal?"



Corte no sal

O excesso de sal é um dos três principais erros cometidos à mesa pelos portugueses. "As pessoas ainda não sabem identificar as fontes de sal nos alimentos." E é dos responsáveis pelo aumento da tensão arterial.