No Dia Nacional da Pessoa com Esclerose Múltipla, o presidente da SPEM considera que o SNS tem sabido responder aos pacientes, mas que precisa de estabilidade.

Estima-se que em Portugal, mais de 8 mil pessoas vivam com a esclerose múltipla. A 4 de dezembro, assinala-se o Dia da Pessoa com Esclerose Múltipla (EM) e à SÁBADO, o presidente da Sociedade Portuguesa de EM (SPEM) Alexandre Guedes da Silva - diagnosticado com a doença há cerca de 30 anos - relata os avanços nas terapias e que o SNS tem conseguido dar resposta aos pacientes, que no entanto, muito sentem as disparidades geográficas.