O ser humano pode não ganhar imunidade vitalícia à covid-19 , revela um novo estudo. Segundo o mesmo, a verdade é que uma pessoa infetada pelo novo coronavírus pode ser infetada com o SARS-CoV-2 e perder a imunidade no prazo de um ano, à semelhança do que acontece com a gripe.O estudo baseou-se na resposta imunitária de 90 pacientes e profissionais de saúde do Reino Unido e concluiu que os anticorpos capazes de manter afastado o vírus do corpo atingem o pico três semanas após os sintomas terem desaparecido. E mesmo que 60% dos testados tenham desenvolvido anticorpos que permitem uma "resposta forte" ao vírus, a verdade é que passados três meses apenas 17% desses analisados mantinham uma presença elevada destes anti-corpos na corrente sanguínea. Houve mesmo casos onde esses anticorpos se tornam indetetáveis.Os anticorpos são substâncias produzidas no organismo em resposta a antigénios como vírus, bactérias, parasitas ou toxinas. Ao ligarem-se aos antigénios, os anticorpos reagem, enfraquecendo-os ou destruindo-os. Muitas vezes, quando infetado com um destes "intrusos", a memória do corpo aprende a combatê-lo e a desenvolver as suas próprias armas, eliminando-o de forma mais célere se voltarem a entrar no organismo.Os testes foram feitos em 65 pacientes e seis profissionais de saúde infetados. Houve ainda 31 voluntários que aceitaram que o seu sangue fosse testado ao longo de três meses para se compararem anti-corpos. O estudo já foi submetido para avaliação de pares, esperando as conclusões de outros cientistas.Este estudo destrói as fundações por detrás da estratégia de "imunidade de grupo". Os modelos matemáticos clássicos das epidemias estimam que 70% da população terá de estar imune para se evitar novos contágios por covid-19. Os modelos menos conservadores e mais otimistas indicam que 10% de imunidade é suficiente. Mas se mesmo as pessoas infetadas podem voltar a contrair este vírus e desenvolver a covid-19, quer dizer que a imunidade de grupo pode persistir apenas durante uns meses, num cenário "ideal". Esta nova investigação reforça a crença de que a única resposta aceitável é mesmo o desenvolvimento de uma vacina contra a covid-19.A equipa que está a desenvolver a vacina da Universidade de Oxford, uma das que está numa fase mais avançada de desenvolvimento, afirma que os testes mostram que o corpo depois de receber o fármaco desenvolve menos anticorpos do que as pessoas que foram infetadas pelo vírus naturalmente. Os estudos em animais deram mesmo conta de que houve animais que desenvolveram defesas reduzidas e que permitiam que o vírus se transmitisse à mesma, mesmo que estejam protegidos. O estudo revela ainda que as pessoas que passaram por casos mais graves são as que mostram maior número de anticorpos.Este não é o primeiro estudo que aponta para a curta longevidade dos anticorpos contra a covid-19. Uma pesquisa realizada por várias instituições chinesas do distrito de Wanzhou, na China , e divulgada pela revista científica Nature Medicine debruçou-se sobre as diferenças na quantidade de anticorpos entre indivíduos com sintomas e assintomáticos, concluindo que, de maneira geral, pacientes sem sintomas apresentavam "resposta imunitária menor" e níveis de anticorpos "consideravelmente mais baixos" em relação a sintomáticos durante a sua fase mais aguda de infeção.

Além disso, o mesmo estudo indicava que, após oito semanas de recuperação – cerca de dois meses – os anticorpos desceram até níveis indetetáveis em 40% dos pacientes assintomáticos e 12,9% em infetados pela Covid-19 com sintomas. Oito semanas depois da recuperação, 30 dos 37 doentes sem sintomas (81,1%) apresentaram reduções nos níveis de anticorpos neutralizantes. Entre os pacientes com sintomas, 23 dos 37 doentes estudados apresentaram menos anticorpos (62,2%) – o que indica que "indivíduos assintomáticos têm uma resposta imune mais fraca" ao vírus da Covid-19. Estes são valores semelhantes ao estudo da King's College do Reino Unido.





A falta de anticorpos pode levar à reinfeção da Covid-19?

O facto da produção de anticorpos já não existir 2 ou 3 meses após a infeção pelo novo coronavírus, não quer dizer que uma reinfeção seja certa ou até provável. Até ao momento, não foram conhecidos casos de segundas ou terceiras reinfeções, apesar de o vírus ter começado a contagiar pessoas na China em janeiro ou até dezembro.

Além disso, o sistema imunitário possui mais defesas para além de anticorpos, como as respostas imunitárias rápidas que são acionadas quando um corpo estranho entra no organismo: os linfócitos T e os linfócitos B, responsáveis por produzirem anticorpos.

Se estes não existissem e a reinfeção fosse inevitável ou até mesmo provável, tal quereria dizer que entre 2 a 20 mil portugueses já infetados pela Covid-19 estariam em risco, precisamente o número de infetados a 23 de abril (há dois meses) e a 23 de março (há três meses).



A imunidade pode ser mais elevada?



Durante uma audiência parlamentar no Reino Unido na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Comuns, em que a chefe da investigação à vacina, Sarah Gilbert, apontou que há uma imunidade natural do cropo humano e que esta pode vir a ser eficaz durante "vários anos", foi ainda referido que estudos recentes sugerem que o sistema imunitário pode estar preparado para outros tipos de coronavírus, que causam as gripes comuns, e que assim o corpo humano tem alguma vantagem sobre a Covid-19.

Para tal, é necessária a contribuição de células T, linfócitos que são parte importante da defesa imunitária contra corpos estranhos ao organismo. Estes respondem a cadeias de aminoácidos produzidas por estes tipos diferentes de coronavírus menos letais e podem ser os responsáveis pela imunidade em pessoas que nunca estiveram infetadas.

Em idosos, as células T existem em menor quantidade, o que pode também explicar por que pessoas mais velhas desenvolvem formas mais graves da Covid-19. "Estas células T ficam um pouco cansadas após os 65 anos de idade e podem não ser tão eficazes a remover o vírus, isso pode explicar as diferentes reações à doença", afirmou Bell no parlamento britânico.

Com Diogo Camilo