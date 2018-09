A ideia é intrépida: após meses de planeamento, a agência espacial japonesa (JAXA) conseguiu aterrar com sucesso dois pequenos rovers na superfície do asteróide Ryugu, um corpo rochoso com menos de um quilómetro de diâmetro a 300 milhões de quilómetros da Terra. É a primeira vez na história da Humanidade que este feito é alcançado.

Os Rover-1A e 1-B conseguiram fotografar e enviar para a Terra imagens e um vídeo com 15 frames da superfície de Ryugu, captadas entre as 10h48 e as 11h34 do dia 22 de Setembro. "Desfruta estar 'em cima' da superfície deste asteróide", escreveu a agência japonesa no Twitter para celebrar as fotografias tiradas. A JAXA disponibilizou também mais imagens de alta resolução da nave espacial Hayabusa 2, a "boleia", a aproximar-se de Ryugu para depositar os aparelhos, que partiu da Terra em 2014 em direcção ao asteróide para completar esta missão.





This image was taken just before Rover-1B hopped. Photograph snapped on September 23, 2018 at about 09:46 JST [2/6] pic.twitter.com/m8S3cyYFq6 — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) 27 de setembro de 2018





Os rovers estão equipados com câmaras fotográficas especiais – quatro no primeiro e três no segundo -, instrumentos para medir a temperatura, sensores ópticos, acelerómetros e uma série de giroscópios.

O sucesso da missão tem sido motivo de festa na JAXA. "Fiquei comovido por ver estes pequenos robôs a explorarem a superfície de um asteróide, sobretudo porque não o conseguimos fazer na altura da [primeira] Hayabusa, há 13 anos", referiu Makoto Yoshikawa, o responsável pela Hayabusa 2.





Rover-1B succeeded in shooting a movie on Ryugu’s surface! The movie has 15 frames captured on September 23, 2018 from 10:34 - 11:48 JST. Enjoy ‘standing’ on the surface of this asteroid! [6/6] pic.twitter.com/57avmjvdVa — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) 27 de setembro de 2018





Como o campo gravitacional do Ryugu é 60 mil vezes mais fraco do que o da Terra, os rovers exploradores não têm rodas como o Curiosity (actualmente a explorar Marte). Em vez disso, têm um mecanismo com uma espécie de mola que os fazem saltitar ao longo do asteróide: conseguem manter-se "no ar" 15 minutos após um único salto e mover-se cerca de 15 metros para o lado no sentido horizontal.





Asteróide Ryugu

A missão pioneira está prevista acabar no fim de Outubro de 2019, quando os rovers, depois de recolherem as amostras iniciais e outros dados, irão detonar uma pequena cratera recorrendo a explosivos, de forma a conseguir outras amostras que ainda não foram sujeitas à erosão espacial. Após este processo, a Hayabusa 2 voltará para recolher os aparelhos e começar a viagem de regresso para a Terra, devendo chegar em 2020.

Se tudo correr bem, além de já serem a primeira agência espacial do mundo a aterrar rovers num asteróide, a JAXA será ainda a primeira, até ao momento, a conseguir recolher exemplares de componentes de um asteróide tipo C, um asteróide carbonáceo e um dos mais comuns no espaço. Além disto, o Ryugu, descoberto em 1999, é considerado um corpo rochoso "antigo" que pode conter informações importantes relativas à composição do sistema solar.

As Hayabusa2 descended towards Ryugu to deploy the MINERVA-II1 rovers, the ONC-T camera snapped the highest resolution image yet of the asteroid surface!https://t.co/JDbk29RXHG pic.twitter.com/KFsLet5BMJ — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) 28 de setembro de 2018