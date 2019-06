Há um viajante cósmico a aproximar-se da Terra: trata-se um asteroide gigante, três vezes maior do que um campo de futebol regular e com cerca de 330 metros de largura. O asteroide irá passar na quinta-feira, dia 27 de junho, perto da Terra, a cerca de 6,7 milhões de quilómetros. A distância parece grande, mas no espaço não é nada.

Para colocar em perspetiva, este objeto espacial, descoberto em 2008 e batizado com o nome de s 2008 KV2, estará a localizado a 17 vezes a distância da Lua à Terra, que fica a 384,400 quilómetros.