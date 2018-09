Uma técnica que combina a electroestimulação dos nervos na medula espinhal através de um dispositivo eléctrico e a fisioterapia intensiva permitiu que três pacientes conseguissem dar vários passos, com pouca ajuda de terceiros, num progresso sem precedentes na área da recuperação da paralisia parcial.

A ideia está a ser desenvolvida pela Mayo Clinic em Rochester, no Minnesota, num estudo agora publicado na revista médica Nature Medicine. Segundo este, liderado por Kristin Zhao e Kendall Lee, a electroestimulação (uma tecnologia que transmite impulsos artificiais nos músculos) permite que haja contracções musculares voluntárias. Isto significa que os pacientes – voluntários no teste – não só conseguem pôr-se de pé, como também conseguem mandar o seu corpo colocar-se nessa posição.

O implante, estudado ao longo de 43 semanas, não é uma cura para os danos que causam a paralisia. Apenas circunscreve a zona afectada e estimula os nervos por baixo da medula espinhal, o que, até agora, parece enviar sinais para o cérebro conseguir mexer músculos voluntariamente e assim controlar os seus movimentos. Quando o dispositivo é desligado, os movimentos conscientes não se repetem.

Até ao momento, a tecnologia foi testada em três pacientes. Kelly Thomas, de 23 anos, da Flórida, ficou paralisada da cintura para baixo depois de ter um acidente de carro. Após lhe ter sido implantado o dispositivo, conseguiu dar vários passos com a assistência de um treinador e ainda mais alguns sozinha. "É incrível o que o corpo humano consegue alcançar com a ajuda de pesquisa [médica] e tecnologia", disse, citada pela BBC.

Jeff Marquis, com a mesma condição médica provocada por um acidente ao andar de bicicleta numa montanha, também conseguiu caminhar com o suporte de uma estrutura de metal ou de duas pessoas a segurarem as suas mãos.

O primeiro teste-humano, Jered Chinnock, de 29 anos, foi o mais bem-sucedido até agora: o paciente provocou uma lesão grave na coluna num acidente com um veículo de neve em 2013, que o levou a perder o controlo motor e a capacidade de sensação a partir do meio das costas. Graças ao implante, conseguiu caminhar cerca de 100 metros com assistência e mover as pernas voluntariamente.

O estudo ainda está numa fase inicial e apesar de esta primeira etapa ter sido um sucesso, ainda há questões por responder: os médicos ainda não perceberam como é que a electroestimulação está a permitir que o cérebro reganhe o controlo do movimento voluntário das pernas e é necessário definir precisamente quem é que esta tecnologia ajudará. Apesar destas questões, "[o estudo] dá esperança às pessoas que lidam a paralisia", considera a dr.ª Lee.