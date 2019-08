Doença genética rara pode ser a cura para o vírus da SIDA

Uma equipa internacional conduzida pelo Instituto de Saúde Carlos III de Madrid, em Espanha, descobriu como um defeito no gene transportina 3 torna o vírus da SIDA incapaz de chegar ao núcleo das células, pelo que não o pode infectar.

A mutação neste gene também pode causar miopatia da cintura ou LGMDF1, uma doença muscular que causa fraqueza nos ombros e ancas – que pode ser fatal. Esta miopatia é uma doença ultra-rara, que durante sete gerações afetou uma centena de pessoas de uma única família, entre a zona espanhola de Levante e Itália.

Segundo testes laboratoriais, os seus linfócitos – um tipo de glóbulo branco – são mais de 90% resistentes à infeção da sida, confirma Efe José Alcamí, um dos participantes do estudo e investigador da Unidade de Imunopatologia da SIDA do Instituto de Saúde Carlos III, ao jornal espanhol El Mundo. Tanto a miopatia como a resistência do VIH têm em comum a transportina 3, concluíram os cientistas.

A descoberta permite entender como a sida atinge o núcleo celular e causa a infeção, mas também ajuda a explicar porque a mutação na transportina 3 causa doenças musculares em pacientes - já que nas proteínas que transporta há fatores que regulam a expressão e o processamento das proteínas musculares - explicam os investigadores.

Alcamí afirma que sem modificar a função da transportina 3 ou se simular essa modificação nos linfócitos, pode ser possível obter células resistentes à infeção pelo vírus da SIDA, mas sem produzir doenças musculares. Este é o próximo objetivo dos investigadores, que se conseguirem compreender os mecanismos subjacentes, são capazes de conceber estratégias farmacológicas e de terapia genética para, bloquear a infeção do VIH nos linfócitos e cancelar a ação do transporte mutante a nível muscular – melhorando os sintomas da doença.