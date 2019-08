do Instituto de Medicina Molecular da Finlândia, em declarações a jornalistas.



Andrea Gana estima quecerca 8% a 25% dos fatores que influenciam a preferência sexual surgem de contribuições genéticas.

Um novo estudo destrói a ideia de que existe um "gene gay", ou seja, um gene que determine que uma pessoa se sinta atraída por indivíduos do mesmo sexo. No entanto foi descoberto que a homossexualidade está relacionada por uma série de variações genéticas.A equipa internacional de cientistas pertencentes à Associação Americana para o Avanço da Ciência (AAAS) analisou o ADN de mais de 477 mil indivíduos para comprovar a sua teoria. O artigo, publicado esta semana na revista Science refere que existem cinco variantes no genoma humano que estão claramente associadas a pessoas que se sentem atraídas por outras do mesmo sexo. Mas não bastam essas variantes, sendo ainda necessário ter em contacto fatores ambientais. Portanto, concluíram os autores que é impossível prever o comportamento sexual de um indivíduo a partir do seu genoma.Os autores analisaram amostras de ADN de 477.522 indivíduos, que foi cedido pela empresa de testes de ADN 23andMe e pelo organismo inglês de investigação médica UK Biobank. Foram também consideradas respostas a perguntas como: "Já alguma vez fez sexo com uma pessoa do mesmo sexo?". Entre as centenas de milhares de respostas, apenas cerca de 4% dos inquiridos responderam que tinham tido sexo com outra do mesmo sexo.A partir das análises ao ADN, verificou-se que há apenas cinco elementos no genoma humano que estão "claramente" associados às pessoas que relataram ter tido sexo outras do mesmo sexo. Esses cinco locais chamam-se "polimorfismos de nucleótidos simples" - mutações genéticas pontuais, resultando da troca de uma única variante do ADN.Concluiu-se ainda que essas cinco variantes (ou "letras") estão ligadas a padrões biológicos envolvidos na regulação das hormonas sexuais e do olfacto. "Sabemos que o cheiro está fortemente ligado à atracão sexual, mas ligá-lo aos comportamentos sexuais não é claro", salienta Andrea Ganna,Num estudo efetuado em 1993, falava-se de uma alteração no cromossoma X que estava diretamente ligada à homossexualidade. Esse marcador genético foi referido noutros estudos e ficou conhecido como xq28, o "gene gay".Mas neste estudo não foi detetado esse tal marcador, chegando os investigadores à conclusão de que não há um gene único que seja responsável pela atração sexual por indivíduos do mesmo sexo.Mesmo assim, os cientistas assinalam que este trabalho tem algumas limitações, como o uso de questionários para saber quais as pessoas que tinham feito sexo com pessoas do mesmo sexo; a inclusão de indivíduos apenas com ancestralidade europeia; o tipo de linguagem técnico usado e estar praticamente só centrado em fatores genéticos.Segundo a equipa, este é o maior estudo e mais completo sobre a genética de pessoas que fazem sexo com pessoas do mesmo sexo alguma vez realizado.