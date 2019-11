Já há um banco para dadores de esperma infetados com o VIH

Três associações neozelandesas de luta contra a Sida - Body Positive, New Zealand Aids Foundation e Positive Women Inc – anunciaram a abertura de um primeiro banco de esperma para dadores infetados com o vírus da imunodeficiência humana (VIH).

O objetivo do projeto, explicam as associações envolvidas, é sensibilizar e reduzir o estigma que ainda enfrentam as pessoas infetadas com o VIH.

O banco tem como requisito obrigatório que os dadores tenham sido alvo de tratamentos de prevenção de transmissão de tratamentos bem-sucedidos. Os três homens já inscritos apresentam níveis virais de tal maneira baixos que impedem uma possível transmissão através de relações sexuais ou gravidez.

Um dos casos é o de Damien Rule-Neal, casado, com dois filhos e três netos, e diagnosticado desde 1999. "Já vi muitas amigas com VIH a engravidar e isso mostra que a ciência e a medicação nos dá essa possibilidade", disse, citado pela BBC.

Domingo, dia 1 de dezembro, assinala-se o Dia Mundial de Luta Contra a Sida.