Variante indiana do novo coronavírus em Portugal. Qual é o risco?

Com a chegada da variante que tem assolado a Índia e já se espalhou pelo mundo, dois especialistas explicam as estirpes mais perigosas do vírus e avaliam os seus riscos.

A variante indiana do novo coronavírus, descoberta em março deste ano, já está em Portugal: foram identificados seis casos na região de Lisboa e Vale do Tejo da variante também conhecida como "dupla mutação", assim denominada por conter duas mutações nunca antes vistas numa mesma estirpe do vírus.

As mutações da variante indiana conferem-lhe características que a tornam potencialmente mais perigosa do que o género dominante do vírus, explica Celso Cunha, virologista no Instituto de Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa.

"Uma das mutações está associada a uma maior transmissibilidade do vírus, e a outra à sua capacidade de escapar ao nosso sistema imunitário, ou seja, de tornar os anticorpos menos eficazes na sua neutralização", diz o especialista.