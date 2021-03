Despesa com medicamentos órfãos duplicou em seis anos

A despesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS) com medicamentos órfãos, destinados ao tratamento de doenças raras, duplicou em apenas seis anos. De acordo com os dados enviados à SÁBADO pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, a despesa com medicamentos órfãos foi de 140,9 milhões de euros em 2019 e, em 2014, foram gastos 74,9 milhões de euros. Os encargos do SNS relativamente ao ano de 2020 ainda não foram apurados, acrescentou o Infarmed.

Os medicamentos órfãos são fármacos produzidos para doenças raras, que afetam um número muito pequeno de pessoas. Na Europa, uma doença é considerada rara quando afeta uma em cada duas mil pessoas. Por serem doenças raras, os medicamentos não são produzidos em condições normais de comercialização, em grande escala, o que aumenta exponencialmente os custos, tanto de investigação, como de produção. Além disso, segundo o portal das doenças raras, "uma doença pode ser rara numa região, mas comum noutra". Por exemplo, a talassemia, uma anemia de origem genética, "é rara no Nordeste da Europa, mas é frequente na região Mediterrânea".



Em Portugal, apesar de não existir um número oficial, estima-se que existam cerca de 700 mil pessoas portadoras de doença rara. E há uma que tem maior prevalência em Portugal do que no resto da Europa: a paramiloidose, conhecida como doença dos pezinhos, que afeta cerca de duas mil pessoas.