A quebra de confiança da opinião pública em matéria de vacinas é um grande desafio e que já tem consequências para a saúde, afirmaram esta terça-feira os deputados da Comissão do Ambiente e Saúde Pública do Parlamento Europeu.Os deputados manifestaram a sua preocupação com os dados epidemiológicos que mostram lacunas significativas na aceitação da vacinação e taxas de cobertura insuficientes para assegurar uma protecção pública adequada contra as doenças que podem ser evitadas com as vacinas, segundo uma resolução aprovada hoje.A resistência crescente é preocupante e já teve consequências, como os surtos de sarampo que poderiam ter sido evitados.Os deputados sublinham que uma maior transparência em matéria de avaliação das vacinas e dos seus adjuvantes, o financiamento de programas de pesquisa independentes e dos potenciais efeitos secundários das vacinas contribuiriam para o restabelecimento da confiança na vacinação.E avançam que os investigadores devem declarar qualquer conflito de interesses e, no caso de existir um destes conflitos, serem excluídos dos painéis de avaliação.A confidencialidade das deliberações do painel de avaliação da Agência Europeia dos Medicamentos deve também ser levantada e os dados científicos e clínicos tornados públicos.Os deputados propõem ainda a abertura de um diálogo científico e factual com a sociedade civil, de modo a combater as informações não fiáveis, enganosas e não científicas.Os deputados consideram injustificável que um pacote completo de vacinação para uma criança seja 68 vezes mais caro em 2014 do que em 2001 e apoiam um acordo para a aquisição de vacinas de um a forma colectiva, fazendo valer o poder de compra dos Estados-membros.Portugal atravessa actualmente um surto de sarampo, o terceiro num ano. Desde a semana passada estão confirmados 53 casos de sarampo, a maioria na região norte do país e muitos deles com ligação laboral ao Hospital Santo António, no Porto.