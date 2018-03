Uma equipa de investigadores do INOV-INESC/IST, responsável pelo projecto FAQtos, divulgou os resultados de seis anos de inquéritos aos jovens portugueses (entre os 15 e os 22 anos) sobre a utilização do telemóvel, no estudo "Telemóveis e os Jovens: Utilização e Preocupações 2016/2017". Ao todo, foram inquiridos 9091 alunos em 138 estabelecimentos de ensino secundário em todo o país entre 2010 e 2017.

As conclusões deste estudo revelam que os jovens aumentaram em 3 vezes a utilização da internet no telemóvel - de 33% em 2010/2011 para mais de 97% em 2016/2017. A principal explicação deste crescimento serão as redes sociais, cujo acesso no telemóvel aumentou quatro vezes no mesmo período.

A análise dos resultados mostra também que a maioria dos inquiridos tem telemóvel desde os 10 anos, sendo que apenas 0,4% dos alunos assumiram não ter qualquer dispositivo de comunicações móveis.

A estatística decrescente que se destaca no relatório do FAQtos é o número de jovens com mais do que um terminal - 6% em 2016/2017, face aos quase 20% em 2015/2016 -, percentagem parcialmente explicada pelos planos de dados e pelos tarifários com comunicações ilimitadas, mesmo entre operadoras diferentes.

Os mais recentes dados recolhidos pelo projecto indicam também que, além do acesso à Internet, os serviços mais utilizados pelos jovens portugueses são a Voz, o SMS e ouvir música/rádio. Outras opções incluem ainda os filmes/vídeos, as fotografias e a leitura.

Foram também reportados valores elevados em relação à utilização de chamadas e mensangens - 93 SMS’s enviados em média por dia e cerca de 27 minutos de ligações de voz no mesmo período. O estudo aponta ainda a crescente utilização de aplicações para troca de mensagens baseadas na internet - como o WhatsApp, o Viber ou o Snapchat.

O FAQtos também revelou que as raparigas continuam a fazer chamadas mais longas (em média, mais oito minutos por dia) e enviam mais SMSs (mais 14 mensagens por dia) do que os rapazes. Já o número médio de chamadas diárias apresenta valores próximos tanto para o lado masculino como para o feminino: 4 telefonemas diários.

Quando questionados sobre a preocupação sobre os possíveis efeitos das radiações, os jovens portugueses mostram estar apreensivos: cerca de 36% dos jovens preocupam-se e estão informados, face aos 19% no antigo estudo sobre o tema.