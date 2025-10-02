Curiosidades sobre Jane Goodall, a primatologista que influenciou milhares de cientistas

Goodall morreu esta quarta-feira aos 91 anos. Ao longo de seis décadas foi uma pioneira na investigação animal e na defesa da fauna.

A primatologista Jane Goodall era conhecida pelo seu trabalho inovador com os chimpanzés, mas dedicou a sua vida a ajudar todos os animais selvagens - uma paixão que durou até à sua morte, esta semana, durante uma digressão pelos EUA.

Goodall passou décadas a promover causas humanitárias e a necessidade de proteger o mundo natural, e tentou equilibrar as realidades sombrias da crise climática com a esperança no futuro, disseram os seus admiradores.

Essas mensagens de esperança "mobilizaram um movimento global para proteger o planeta", disse o ex-presidente Joe Biden, que concedeu a Goodall a Medalha Presidencial da Liberdade pouco antes de deixar o cargo.

Goodall não tinha um diploma universitário quando começou

Apesar da paixão duradoura de Goodall pela observação de animais selvagens em África, a primatologista não tinha um diploma universitário quando lá chegou em 1957, começando como secretária assistente num museu de história natural em Nairobi.

O famoso antropólogo e paleontólogo Louis Leakey deu-lhe o emprego e mais tarde convidou-a a procurar fósseis com ele e a sua mulher no desfiladeiro de Olduvai. Depois de ver a sua garra e determinação, Leakey perguntou-lhe se estaria interessada em estudar os chimpanzés na atual Tanzânia.

Em 1997, disse à The Associated Press que ele a escolheu "porque queria uma mente aberta".

Só em 1966 obteve um doutoramento em etologia - tornando-se uma das poucas pessoas admitidas na Universidade de Cambridge como candidata a doutoramento sem um diploma universitário.

A abordagem pouco convencional em África

Quando começou a estudar os chimpanzés na Tanzânia, no início da década de 1960, Goodall não passou os dias simplesmente a observar os animais à distância e a dar-lhes números, como outros cientistas.

Mergulhou em todos os aspetos das suas vidas, alimentando-os, dando-lhes nomes e formando o que só pode ser descrito como relações pessoais com eles. Esta abordagem foi criticada por alguns cientistas que a consideraram uma alarmante falta de distanciamento científico.

Goodall documentou a guerra dos chimpanzés

Goodall documentou os chimpanzés numa vasta gama de actividades que, na altura, se acreditava serem exclusivas dos humanos, incluindo a exibição do seu lado impiedosamente violento durante o que ela descreveu como "guerra".

Ela descreveu ter visto um grupo caçar e matar sistematicamente membros de um grupo mais pequeno ao longo de quatro anos. A guerra só terminou depois de todos os membros do grupo mais pequeno estarem mortos.

"Foi um choque descobrir que eles podiam mostrar um comportamento tão brutal", disse ela em 2003. " Isso fê-los parecer ainda mais parecidos connosco do que eu pensava antes. "

Noutro caso, lembrou-se de um chimpanzé dominante que empurrava um chimpanzé mais novo para o lado para apanhar fruta. Quando o segundo chimpanzé gritou, o seu irmão mais velho interveio para o salvar. E depois, quando os dois chimpanzés começaram a gritar, uma fêmea a duas árvores de distância interveio.

Goodall não estava a planear tornar-se cientista

Desde que Goodall gatinhava que tinha um fascínio pelos animais. Aos 10 anos, quando comprou o seu primeiro livro- "Tarzan of the Apes" de Edgar Rice Burroughs- a sua visão do futuro começou a solidificar-se. Planeava viajar para África e viver com os animais selvagens.

Mas os seus sonhos não passavam por se tornar cientista. Em 2020, disse à The Associated Press que planeava ser naturalista e escrever livros sobre animais. Mas essa visão mudou à medida que ela aprendia mais. "Sempre quis ajudar os animais durante toda a minha vida. E depois, naturalmente, isso levou-me a dizer: ' Se queremos salvar os animais selvagens, temos de trabalhar com as pessoas locais, encontrar formas de eles viverem sem prejudicar o ambiente e, depois, preocuparmo-nos com as crianças e com o futuro que elas podem ter se continuarmos a trabalhar como habitualmente'", afirmou.

A luta de Goodall durou até à sua morte

Goodall afirmou que o facto de ter visto um filme perturbador em 1986 sobre experiências com animais de laboratório a levou a dedicar-se à advocacia- uma vocação que durou até à sua morte. "Eu sabia que tinha de fazer alguma coisa", disse ela mais tarde. Era a hora da vingança.

Jane Goodall continuava a viajar quase 300 dias por ano, dando palestras para audiências lotadas, e estava a meio de uma digressão de palestras nos EUA quando morreu de causas naturais na Califórnia, informou o Instituto Jane Goodall. Estava previsto que ela se encontrasse com estudantes e professores na quarta-feira para dar início a um esforço de plantação de árvores em zonas queimadas por incêndios florestais na área de Los Angeles.

Quando não pôde viajar durante a pandemia da COVID-19, começou a fazer podcasts a partir da sua casa de infância em Inglaterra. Falou com convidados como o senador norte-americano Cory Booker, a escritora Margaret Atwood e a bióloga marinha Ayana Elizabeth Johnson em dezenas de episódios do "Jane Goodall Hopecast".

Inspirou milhares de pessoas, especialmente mulheres

Segundo os admiradores, Goodall inspirou gerações de jovens, sobretudo mulheres e raparigas. Jeffrey Flocken, diretor internacional da Humane World for Animals, recordou que Goodall passou uma vez duas horas a contar à sua filha histórias sobre "as suas aventuras com animais e os desafios de ser uma jovem mulher pioneira na investigação biológica no terreno quando a conservação era ainda uma profissão emergente".

"Chimpanzés, pangolins, elefantes e muito mais. Jane preocupava-se apaixonadamente com todos os animais. E foi capaz de usar essa paixão para inspirar os outros- as crianças em particular", afirmou Flocken.

A primatologista da Universidade de St. Andrews, Catherine Hobaiter, que estuda a comunicação dos chimpanzés, disse que a sua visão da ciência se transformou quando era uma jovem investigadora e ouviu Goodall falar pela primeira vez.

"Foi a primeira vez... que ouvi que não havia problema em sentir alguma coisa", disse Hobaiter.