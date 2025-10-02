Sábado – Pense por si

Ciência & Saúde

Curiosidades sobre Jane Goodall, a primatologista que influenciou milhares de cientistas

Associated Press 18:10
As mais lidas

Goodall morreu esta quarta-feira aos 91 anos. Ao longo de seis décadas foi uma pioneira na investigação animal e na defesa da fauna.

A primatologista Jane Goodall era conhecida pelo seu trabalho inovador com os chimpanzés, mas dedicou a sua vida a ajudar todos os animais selvagens - uma paixão que durou até à sua .

Jane Goodall com chimpanzé
Jane Goodall
Jane Goodall com chimpanzé
Jane Goodall com chimpanzé
Jane Goodall
Jane Goodall com chimpanzé
Jane Goodall
Jane Goodall com chimpanzé
Jane Goodall com chimpanzé
Jane Goodall

Goodall passou décadas a promover causas humanitárias e a necessidade de proteger o mundo natural, e tentou equilibrar as realidades sombrias da crise climática com a esperança no futuro, disseram os seus admiradores.

Essas mensagens de esperança "mobilizaram um movimento global para proteger o planeta", disse o ex-presidente Joe Biden, que concedeu a Goodall a Medalha Presidencial da Liberdade pouco antes de deixar o cargo.

Goodall não tinha um diploma universitário quando começou

Apesar da paixão duradoura de Goodall pela observação de animais selvagens em África, a primatologista não tinha um diploma universitário quando lá chegou em 1957, começando como secretária assistente num museu de história natural em Nairobi.

O famoso antropólogo e paleontólogo Louis Leakey deu-lhe o emprego e mais tarde convidou-a a procurar fósseis com ele e a sua mulher no desfiladeiro de Olduvai. Depois de ver a sua garra e determinação, Leakey perguntou-lhe se estaria interessada em estudar os chimpanzés na atual Tanzânia.

Em 1997, disse à The Associated Press que ele a escolheu "porque queria uma mente aberta".

Só em 1966 obteve um doutoramento em etologia - tornando-se uma das poucas pessoas admitidas na Universidade de Cambridge como candidata a doutoramento sem um diploma universitário.

A abordagem pouco convencional em África

Quando começou a estudar os chimpanzés na Tanzânia, no início da década de 1960, Goodall não passou os dias simplesmente a observar os animais à distância e a dar-lhes números, como outros cientistas.

Mergulhou em todos os aspetos das suas vidas, alimentando-os, dando-lhes nomes e formando o que só pode ser descrito como relações pessoais com eles. Esta abordagem foi criticada por alguns cientistas que a consideraram uma alarmante falta de distanciamento científico.

Goodall documentou a guerra dos chimpanzés

Goodall documentou os chimpanzés numa vasta gama de actividades que, na altura, se acreditava serem exclusivas dos humanos, incluindo a exibição do seu lado impiedosamente violento durante o que ela descreveu como "guerra".

Ela descreveu ter visto um grupo caçar e matar sistematicamente membros de um grupo mais pequeno ao longo de quatro anos. A guerra só terminou depois de todos os membros do grupo mais pequeno estarem mortos.

"Foi um choque descobrir que eles podiam mostrar um comportamento tão brutal", disse ela em 2003. " Isso fê-los parecer ainda mais parecidos connosco do que eu pensava antes. "

Noutro caso, lembrou-se de um chimpanzé dominante que empurrava um chimpanzé mais novo para o lado para apanhar fruta. Quando o segundo chimpanzé gritou, o seu irmão mais velho interveio para o salvar. E depois, quando os dois chimpanzés começaram a gritar, uma fêmea a duas árvores de distância interveio.

Goodall não estava a planear tornar-se cientista

Desde que Goodall gatinhava que tinha um fascínio pelos animais. Aos 10 anos, quando comprou o seu primeiro livro- "Tarzan of the Apes" de Edgar Rice Burroughs- a sua visão do futuro começou a solidificar-se. Planeava viajar para África e viver com os animais selvagens.

Mas os seus sonhos não passavam por se tornar cientista. Em 2020, disse à The Associated Press que planeava ser naturalista e escrever livros sobre animais. Mas essa visão mudou à medida que ela aprendia mais. "Sempre quis ajudar os animais durante toda a minha vida. E depois, naturalmente, isso levou-me a dizer: ' Se queremos salvar os animais selvagens, temos de trabalhar com as pessoas locais, encontrar formas de eles viverem sem prejudicar o ambiente e, depois, preocuparmo-nos com as crianças e com o futuro que elas podem ter se continuarmos a trabalhar como habitualmente'", afirmou.

A luta de Goodall durou até à sua morte

Goodall afirmou que o facto de ter visto um filme perturbador em 1986 sobre experiências com animais de laboratório a levou a dedicar-se à advocacia- uma vocação que durou até à sua morte. "Eu sabia que tinha de fazer alguma coisa", disse ela mais tarde. Era a hora da vingança.

Jane Goodall continuava a viajar quase 300 dias por ano, dando palestras para audiências lotadas, e estava a meio de uma digressão de palestras nos EUA quando morreu de causas naturais na Califórnia, informou o Instituto Jane Goodall. Estava previsto que ela se encontrasse com estudantes e professores na quarta-feira para dar início a um esforço de plantação de árvores em zonas queimadas por incêndios florestais na área de Los Angeles.

Quando não pôde viajar durante a pandemia da COVID-19, começou a fazer podcasts a partir da sua casa de infância em Inglaterra. Falou com convidados como o senador norte-americano Cory Booker, a escritora Margaret Atwood e a bióloga marinha Ayana Elizabeth Johnson em dezenas de episódios do "Jane Goodall Hopecast".

Inspirou milhares de pessoas, especialmente mulheres

Segundo os admiradores, Goodall inspirou gerações de jovens, sobretudo mulheres e raparigas. Jeffrey Flocken, diretor internacional da Humane World for Animals, recordou que Goodall passou uma vez duas horas a contar à sua filha histórias sobre "as suas aventuras com animais e os desafios de ser uma jovem mulher pioneira na investigação biológica no terreno quando a conservação era ainda uma profissão emergente".

"Chimpanzés, pangolins, elefantes e muito mais. Jane preocupava-se apaixonadamente com todos os animais. E foi capaz de usar essa paixão para inspirar os outros- as crianças em particular", afirmou Flocken.

A primatologista da Universidade de St. Andrews, Catherine Hobaiter, que estuda a comunicação dos chimpanzés, disse que a sua visão da ciência se transformou quando era uma jovem investigadora e ouviu Goodall falar pela primeira vez.

"Foi a primeira vez... que ouvi que não havia problema em sentir alguma coisa", disse Hobaiter.

Tópicos Investigação científica Guerra Animais Morte Jane Goodall Associated Press Tanzânia África Universidade de Cambridge Universidade de St Andrews Califórnia Estados Unidos
Investigação
Opinião Ver mais
Renato Gomes Carvalho
Renato Gomes Carvalho
Panorama

Perto das pessoas e das comunidades

Os municípios portugueses têm tido um papel fulcral na promoção da saúde, do bem-estar e da inclusão. E é justamente neste âmbito que se destaca o contributo que a psicologia como ciência e profissão pode dar no cumprimento e na otimização dessa missão. 

Menu shortcuts

Curiosidades sobre Jane Goodall, a primatologista que influenciou milhares de cientistas