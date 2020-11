Criador da vacina da Pfizer diz que vida regressa ao normal no próximo inverno

O impacto de uma nova vacina contra a covid-19 vai começar a sentir-se de forma significativa durante o verão e a vida deve voltar ao normal no próximo inverno, defende um dos criadores de uma das vacinas mais promissoras até à data - a do consórcio da Pfizer com a BioNTech-, em entrevista à BBC One Ugur Sahin, cofundador da BioNTech, espera ainda que a vacina possa reduzir pela metade a transmissão do vírus, o que significaria uma "redução dramática dos casos".Na semana passada, a BioNTech e a Pfizer anunciaram resultados preliminares de que a sua vacina previne que mais 90% das pessoas contraiam a covid-19. Cerca de 43.000 pessoas participaram nos testes.Em entrevista ao programa Andrew Marr Show da BBC One, o professor Sahin disse esperar que futuras análises mostrem que a vacina vai reduzir a transmissão entre as pessoas, bem como impedir o desenvolvimento de sintomas em alguém que recebeu a vacina."Estou muito confiante de que a transmissão entre as pessoas será reduzida por uma vacina tão eficaz - talvez não 90%, mas 50% - mas não devemos esquecer que mesmo isso pode resultar numa redução dramática da propagação da pandemia", afirmou.Esta é uma da vacinas que Portugal prevê comprar para o combate à covid-19.Apesar do anúncio promissor feito na semana passada, Sahin acredita que ainda levará algum tempo a que a vida regresse à normalidade pré-covid. "Se tudo continuar a correr bem, a vacina começará a ser distribuída no final deste ano, início do próximo". E com o objetivo de distribuir 300 milhões de doses em todo o mundo até abril, o cocriador da vacina acredita que então aí vai começar a notar-se o impacto."O verão vai ajudar-nos porque o nível de infeção será mais baixo e o que vai ser absolutamente essencial é termos um nível elevado de vacinação até ou antes do outono/inverno do próximo ano", alerta.Quanto à vacina ainda são desconhecidas a eficácia na população mais idosa e a duração da imunidade, depois da segunda dose. Esta é uma das 11 vacinas contra a covid-19 que está na fase final de testes.