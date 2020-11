Covid-19. Vacina da Moderna tem eficácia de 94,5%

Os testes da vacina da farmacêutica norte-americana basearam-se em 95 infeções entre os participantes, que receberam um placebo ou a vacina. Em apenas cinco dos pacientes que receberam a vacina houve uma infeção. O estudo teve também resultados bastante positivos no estudo alargado que contou com 30 mil voluntários nos EUA.



"Este é um momento crucial no desenvolvimento da nossa candidata à vacina para a Covid-19. Desde o início de janeiro, temos perseguido este vírus com a intenção de proteger o maior número possível de pessoas em todo o mundo. Sempre soubemos que cada dia é importante. Esta análise intercalar positiva do nosso estudo de Fase 3 deu-nos a primeira validação clínica de que a nossa vacina pode prevenir a doença por Covid-19, incluindo doença grave", disse Stéphane Bancel, CEO da Moderna, em comunicado enviado às redações.



Um dos benefícios da vacina da Moderna, comparativamente à da Pfizer, é que não necessita de ser armazenada a temperaturas muito baixas, o que poderá facilitar a fase da distribuição.



A Moderna avança que terá uma vacina cujo transporte e condições de armazenamento a longo prazo podem ser realizados em temperaturas de congelação de -20ºC. A temperatura a que tinha de ser mantida a vacina da Pfizer (-70ºC) era uma das principais preocupações dos especialistas relativamente àquele antídoto. A redução da temperatura é um sinal positivo, já que necessita de cuidados menos especializados do que no caso anterior.



"Acreditamos que o nosso investimento em tecnologia de entrega de mRNA e desenvolvimento de processos de produção nos permitirão armazenar e enviar a nossa candidata à vacina para a Covid-19 a temperaturas normalmente encontradas em congeladores e frigoríficos farmacêuticos facilmente disponíveis", explicou em comunicado Juan Andres, diretor de operações técnicas e qualidade da farmacêutica.