Se costuma evitar comer alho com medo de ficar com um hálito intenso, saiba que a ciência descobriu como contornar este problema e a solução é bem simples: basta acompanhar com uma colher de iogurte. A descoberta é da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, e sugere que a gordura e a proteína do iogurte evitam que compostos malcheirosos do alho, sejam libertados no ar.