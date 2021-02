Vacina da Johnson & Johnson considerada eficaz pelos EUA

A vacina contra a covid-19 da Johnson & Johnson, de apenas uma dose, foi considerada esta quarta-feira como eficaz pela Agência Americana dos Medicamentos, a FDA, abrindo caminho para a aprovação do seu uso em caso de emergência até ao final desta semana.







Johnson refere ainda que a vacina reduz as infeções em doentes assintomáticos. A eficácia da vacina é de 85,9% contra as formas graves da doença nos Estados Unidos e é igualmente eficaz contra essas formas graves em 81,7% na Àfrica do Sul e 87,6% no Brasil.



Segundo documentos divulgados dois dias antes da reunião do comité consultivo para examinar a sua utilização nos EUA, a vacina demostrou ter uma eficácia de 86% em casos graves e moderados de covid-19, num estudo que envolveu 44 mil pacientes da doença.Os dados indicam ainda que não foi registada qualquer morte após a toma da unidose da vacina e que 100% das pessoas em estudo deixaram de estar internadas com covid-19 28 dias após a vacinação. Em apenas 14 dias, a percentagem é de 14%.A Johnson &