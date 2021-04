Covid-19. UE não vai renovar contratos com AstraZeneca e Johnson & Johnson para 2022

A Comissão Europeia decidiu não renovar os contratos da vacina contra a covid-19 para 2022 com as farmacêuticas AstraZeneca e Johnson & Johnson, avança o jornal italiano La Stampa, que cita uma fonte do Ministério da Saúde italiano.







"A Comissão Europeia, em acordo com os líderes de muitos países (da União Europeia), decidiu que os contratos com as empresas que produzem vacinas (de vírus inativado) que são válidos para este ano não serão renovados", indica o jornal, citado pela Reuters Para compensar, a União Europeia irá centrar-se em vacinas da covid-19 que usam tecnologia de RNA mensageiro (mRNA), como a da Pfizer e da Moderna.A Comissão Europeia está ainda à procura de uma justificação por parte da J&J para o "completamente inesperado" atraso na entrega de vacinas na Europa, cuja distribuição estava prevista que se iniciasse esta semana.Esta terça-feira, a farmacêutica anunciou o atraso "proativo" da entrega de doses para a UE, depois dos EUA terem recomendado a suspensão da vacina na sequência de seis casos de formação de cóagulos no sangue raros em quase 7 milhões de doses administradas - todas as vítimas eram mulheres entre os 18 e 48 anos, com uma delas a ter falecida e outra a estar internada em estado grave.