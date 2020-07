Covid-19. Reino Unido garante acesso a mais 90 milhões de futuras vacinas

O Reino Unido garantiu esta segunda-feira 90 milhões de doses de duas possíveis vacinas à Covid-19 a a partir de um acordo com as farmacêuticas Pfizer/ BioNTech e a francesa Valneva. O anúncio foi feito pelo ministro das finanças britânico, Alok Sharma, que apontou que existe ainda uma opção que garante mais 40 milhões de doses da última caso seja provada a sua "segurança, eficácia e sustentabilidade".

Ainda não existe nenhuma vacina que tenha provado ser a cura para o novo coronavírus, mas o Reino Unido já se virou para três diferentes tipos de candidatas, realizando encomendas de um total de 230 milhões de doses quando estas se tornarem disponíveis.

A mais recente, divulgada esta segunda-feira, garante 30 milhões de doses da candidata experimental da Pfizer e BioNTech e 60 milhões da vacina da empresa francesa Valneva, com uma opção para garantir mais 40 milhões de doses. Os valores das operações não foram, no entanto, divulgados.

"Esta nova parceria com algumas das maiores empresas farmacêuticas do mundo irá possibilitar que o Reino Unido garanta a maior possibilidade de ter uma vacina que proteja aqueles que estão em maior risco", afirmou Alok Sharma.

Este não é o primeiro que o Reino Unido faz para garantir milhões de doses de vacinas, depois de um primeiro acordo com a AstraZeneca para a produção de 100 milhões de doses da potencial vacina que está a ser desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford, e que já está em fase avançada de ensaios clínicos.

O acordo com Pfizer e BioNTech surge numa altura em que a sua potencial vacina está em fases intermediárias de testes, com as empresas a pretenderem produzir até 100 milhões de doses de vacina até ao final deste ano, e até 1,2 mil milhões de vacinas até ao final de 2021, se esta se provar eficaz.

A vacina da Valneva está ainda em ensaios pré-clínicos, com a empresa francesa a pretender avançar para os testes em humanos no final de 2020.