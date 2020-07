"Estamos muito felizes pode ver este tipo de resposta imunitária que dará o tipo certo de proteção", indicou Sarah Gilbert, a cientista que lidera a investigação à vacina,

A vacina que está a ser desenvolvida pela Universidade de Oxford em conjunto com a empresa AstraZeneca foi considerada "segura" e capaz de produzir uma resposta imunitária ao vírus da covid-19, informa um estudo publicado na revista científica Lancet.Este estudo revela que a vacina que está a ser desenvolvida gera anticorpos e células-T, um tipo de glóbulos brancos do sangue, que podem enfrentar o novo coronavírus. Não há efeitos secundários perigosos, tendo os voluntários sentido alguns efeitos secundários menores, como febre, calafrios e dores musculares que foram controlados com recurso a paracetamol. A resposta imunitária dupla duraram pelo menos dois meses, tendo os testes sido iniciados em abril. "Estamos a observar uma boa resposta imunológica em quase todas as pessoas. O que essa vacina faz particularmente bem é acionar as duas vias do sistema imunológico", disse Adrian Hill, diretor do Instituto Jenner da Universidade de Oxford, num comunicado.A AstraZeneca anunciou no mês passado ter capacidade para distribuir 2 milhões de doses da potencial vacina contra o vírus, no espaço de dois anos, o dobro do que previa inicialmente. David Carpenter, o presidente da comissão de Ética de Investigação de Berkshire, que autorizou a realização dos testes, disse que não é possível determinar prazos para quando a vacina estará disponível, mas que "poderá estar disponível em setembro". "É para esse objetivo que estamos a trabalhar", comprometeu-se Carpenter.O ministro britânico da Saúde, Matt Hancock, indicou que os investigadores, entre os quais está uma equipa do Imperial College London, estão a tentar conseguir o "melhor cenário" possível para pôr em circulação uma vacina ainda este ano, mas admitiu que o mais provável é que a vacina só chegue em 2021. "Também estamos a trabalhar em outras potenciais vacinas em todo o mundo, incluindo nos Estados Unidos da América, Alemanha e Holanda", acrescentou Hancock, para o caso da vacina de Oxford acabar por não ser possível.

Esta vacina é apontada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma das mais fortes candidatas entre as 149 que estão a ser desenvolvidas em todo o mundo. O diretor disse que ainda estão em curso estudos maiores para avaliar a eficácia da vacina envolvendo cerca de 10.000 pessoas no Reino Unido, bem como participantes na África do Sul e no Brasil e que está previsto outro nos EUA com cerca de 30.000 pessoas.



Já quatro países da União Europeia garantiram entre 300 a 400 milhões de doses da vacina que a britânica AstraZeneca está a desenvolver com a Universidade de Oxford. Esses países são a Holanda, Alemanha, França e Itália. Então a AstraZeneca revelou que as primeiras doses devem ser entregues aos países europeus no final do ano e que a companhia não terá qualquer lucro com o negócio durante a pandemia, com os custos de produção a serem financiados pelos países.

Os testes envolveram cerca de mil voluntários entre os 18 e os 55 anos.A pandemia de covid-19 já provocou mais de 606 mil mortos e infetou mais de 14,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.Em Portugal, morreram 1.691 pessoas das 48.771 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.Os Estados Unidos são o país com mais mortos (140.534) e mais casos de infeção confirmados (mais de 3,7 milhões), seguindo-se o Brasil (79.488 mortos, mais de 2 milhões de casos) e Reino Unido (45.300 mortos, mais de 294 mil casos).Cerca de uma dúzia de vacinas experimentais diferentes estão em estágios iniciais de testes clínicos em humanos ou prontas para começar, principalmente na China, EUA e Europa, com dezenas de outras em estágios iniciais de desenvolvimento.Com Lusa