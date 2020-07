Covid-19 não olha à cor da pele, mas grávidas negras e latinas estão mais expostas

A Covid-19 não olha a idades, cor da pele ou estatuto social mas um estudo nos EUA apontou que mulheres grávidas negras e latinas estão cinco vezes mais expostas ao novo coronavírus que mulheres grávidas brancas. A descoberta, ainda não publicada em qualquer revista científica, foi feita após testes serológicas a cerca de 1.300 mulheres na cidade norte-americana de Filadélfia e, apesar de não referirem quem está atualmente infetado, apontam para um número alarmante de mulheres que já estiveram ou estão em contacto com o vírus atualmente – mesmo sem apresentarem sintomas.

"As disparidades raciais são alarmantes e importantes de divulgar", indica ao New York Times a epidemiologista da Universidade da Carolina do Norte, Whitney Robinson, acrescentando que as diferenças raciais no que toca a infeções por covid-19 "são reais".

Estudos anteriores nos Estados Unidos apontaram discrepâncias raciais, referindo que afro-americanos e latino-americanos estavam cerca de três vezes mais expostos a infeções do novo coronavírus. No entanto, estes padrões eram baseados em testes de diagnóstico e casos ativos da covid-19, não espelhando a realidade pois centros de teste tendem a racionar diagnósticos às pessoas que apresentam sintomas da doença – privilegiando cidadãos com seguro de saúde, geralmente brancos e mais seguros financeiramente.

Estes testes não conseguem também encontrar quem já foi infetado mas recuperou da doença e está agora livre de vírus. Para descobrir estas pessoas, centros de saúde do estado da Pensilvânia começaram a distribuir testes de anticorpos, cujos resultados deram origem ao estudo elaborado por investigadores da Universidade da Pensilvânia e profissionais de saúde do estado.

De acordo com os resultados da investigação, cerca de 10% das participantes latinas e negras tinham sido expostas ao coronavírus, enquanto apenas 2% das mulheres brancas e 1% das mulheres asiáticas tinham sido ou estão infetadas. Os testes de anticorpos sofreram já algumas críticas quanto à sua eficácia, mas investigadores asseguram que a percentagem de falsos positivos foi de apenas 1%.

Segundo os autores da pré-publicação divulgada no portal medRxiv, os resultados podem estar relacionados com vários fatores sociais que aumentam o risco de exposição à covid-19. Indivíduos negros e latinos estão mais integrados em categorias de trabalho essencial que não podem ser realizados a partir de casa e muitos dependem do transporte público, vivem em comunidades multigeracionais e têm dificuldade em aceder a informação correta sobre o novo coronavírus.

Análises recentes indicaram que mulheres grávidas infetadas pela covid-19 podem estar em maior risco de sintomas graves e podem ser mais vulneráveis a infeções devido ao bebé que carregam na barriga, que baixa as defesas do sistema imunitário.

Grávidas são grupo de risco nos EUA, mas não em Portugal

Devido a estas informações recentes, os EUA passaram a considerar grávidas como um grupo de risco, o que contraria a posição da Organização Mundial da Saúde e a da Direção-Geral da Saúde, em Portugal, segundo a qual "a grávida não parece ter risco acrescido para a covid-19".

Esta semana, um estudo realizado pela Universidade de Milão, na Itália, apresentou indícios de que mães infetadas com o novo coronavírus que provoca a doença covid-19 podem transmitir o vírus aos seus filhos ainda não nascidos.

Segundo os investigadores que realizaram o estudo, citados pela agência noticiosa francesa AFP, "embora tenha havido apenas casos isolados de bebés infetados com o novo coronavírus, esses resultados demonstram o vínculo mais forte até hoje na transmissão de mãe para filho".

A AFP relata que os investigadores estudaram 31 mulheres grávidas hospitalizadas com covid-19 e encontraram o vírus SARS-Cov-2 em placentas, no cordão umbilical, na vagina e no leite materno. Os cientistas também identificaram anticorpos específicos da covid-19 em cordões umbilicais de várias mulheres, bem como em amostras de leite.

Claudio Fenizia, da Universidade de Milão e principal autor do estudo, disse à AFP que os resultados "sugerem fortemente" que a transmissão no útero é possível.

"Dada a quantidade de pessoas infetadas em todo o mundo, o número de mulheres que podem ser afetadas por esse fenómeno pode ser potencialmente muito alto", adiantou. Nenhum dos bebés nascidos durante o período do estudo contraiu covid-19, disse, admitindo que, "embora a transmissão no útero pareça possível, é muito cedo para avaliar claramente o risco e as possíveis consequências".

Face ao estudo, a diretora-geral de Saúde de Portugal, Graça Freitas, indicou que as orientações para grávidas vão permanecer inalteradas. "Este conhecimento não altera em nada as recomendações que estão em vigor, disse Graça Freitas, observando que a orientação da Direção-Geral da Saúde sobre o seguimento de grávidas já previa que no acompanhamento do parto haver a possibilidade de transmissão vertical.

"Relativamente a este estudo que indicia que pode haver transmissão vertical, ou seja de mãe para filho - já existiam outros estudos que iam nesse sentido, não é definitiva esta informação - e indica que sim, poderá haver passagem transplacentária de mãe para filho", disse Graça Freitas.