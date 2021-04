Covid-19. Johnson & Johnson atrasa entrega de vacinas na Europa

Casos de coágulos no sangue em vacinados, incluindo uma morte, levaram EUA a suspender administração da vacina até novas informações. Primeiras vacinas começaram a chegar esta semana à Europa e Portugal esperava lote de 30 mil vacinas de dose única amanhã.

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Tudo o que precisa de saber todos os dias. Um resumo de notícias, no seu email. (Enviada diariamente)

A Newsletter Geral no seu e-mail

A Johnson & Johnson vai atrasar a entrega de vacinas contra a covid-19 à Europa, após a descoberta de casos de formação de coágulos no sangue em vacinados que levou os EUA a interromperam a vacinação com a vacina de dose única.







Vacina Covid-19 - Jonhson & Johnson Reuters

s autoridades de saúde dos Estados Unidos recomendaram a interrupção da vacinação da vacina de dose única da Johson & Johnson após terem sido registados formação de coágulos sanguíneos raros, um efeito secundário semelhante ao que levou à suspensão da vacina da AstraZeneca para menores de 60 anos em Portugal.



A agência reguladora do medicamento nos EUA, Food and Drug Administration (FDA), identificou a formação de coágulos raros em seis pessoas, duas semanas após a administração da vacina de dose única. Todos os casos dizem respeito a mulheres entre os 18 e 48 anos, com uma das vítimas a ter falecido e outra a ter sido internada em estado grave.





Em comunicado, a Johnson & Johson indica que a sua prioridade n.º 1 é a "segurança e bem-estar" das pessoas que usam os seus produtos e que os casos são doenças "extremamente raras", justificando assim a decisão proativa de interromper a distribuição de doses na Europa, acrescentando a empresa que está a rever estes casos nos Estados Unidos com autoridades de saúde europeias.Esta terça-feira, a





Esta quarta-feira, o Centro para o Controlo e Prevenção da Doença norte-americano (CDC) irá reunir-se para rever os casos. As autoridades de saúde norte-americanas pediram também aos estados para deixarem de administrar a vacina, enquanto investigam a situação.



Até 12 de abril, os EUA já administraram mais de 6,8 milhões de doses da vacina da Johnson & Johnson, o que aponta para uma incidência de um caso em cada milhão de vacinas administradas.



Portugal espera a distribuição de um primeiro lote de 30 mil doses da vacina da J&J esta semana, tendo prevista a distribuição de 4,5 milhões de doses desta vacina.

Os casos de coágulos assemelham-se aos verificados em vacinados com doses da AstraZeneca, cuja administração da vacina já foi interrompida em Portugal em meados de março e suspensa a menores de 60 anos na passada semana.



Ambas usam a mesma tecnologia de vírus inativado, ou seja, a vacina contém na sua formulação uma parte do vírus inofensiva para que o corpo possa, a partir daí, construir as suas defesas e criar anticorpos.