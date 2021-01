Covid-19: Cada frasco da vacina Pfizer dá para seis doses

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês) atualizou as informações sobre a vacina covid-19 da Pfizer/BioNTech esclarecendo que cada frasco contém o suficiente para seis doses, em vez das cinco recomendadas até agora.

Para obter as seis doses completas, a EMA aconselha o uso de uma seringa de "baixo volume" (não mais do que 0,035 mililitros) para a extração e avisa que "se forem usadas seringas e agulhas padrão, pode não haver vacina suficiente para extrair a sexta dose do frasco".

Se estas recomendações forem seguidas, os países da União Europeia poderão obter dezenas de milhares de doses da vacina além das inicialmente planeadas.

Contudo, diz a EMA, caso não se obtenha a dose completa de um frasco - 0,3 mililitros - deve descartar-se o que sobra.

"Não deve haver combinação de vários frascos para obter a dose completa e qualquer vacina não utilizada deve ser descartada seis horas após a diluição", alerta a EMA, referindo-se à possibilidade de juntar o conteúdo dos diferentes frascos para chegar à quantidade necessária para uma dose.

A Comissão Europeia (CE) anunciou hoje que fechou acordo para a compra de até 300 milhões de doses adicionais da vacina da Pfizer / BioNTech, duplicando o número de doses já acordadas para vacinar os cidadãos europeus, uma compra que ocorre após crescentes críticas a Bruxelas por não ter fornecido anteriormente mais vacinas da Pfizer contra a covid-19, a primeira aprovada na União Europeia (UE).

Esta vacina da Pfizer é a única atualmente em uso na UE, embora na quarta-feira a Comissão, por recomendação da EMA, tenha concedido uma licença de uso condicional à vacina desenvolvida pela Moderna. As primeiras doses deverão começar a ser distribuídas aos países membros a partir da próxima semana.

Hoje, a EMA vai explicar publicamente os detalhes da avaliação da vacina da Moderna, que, como a da Pfizer, será usada em duas doses com várias semanas de intervalo para poder imunizar contra o SARS-CoV-2, que provoca a covid-19.