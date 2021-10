Como preparar a sua velhice saudável

Há 50 anos uma pessoa com 50 anos era considerada idosa. Já não é assim. "Mudámos o paradigma e essa ideia está posta de parte", diz a Coordenadora da Unidade do Envelhecimento do Centro Medicina, Prevenção e Envelhecimento do Hospital CUF Tejo, Helena Canhão. "A esperança de vida na Europa é de 80 anos para os homens e 82 anos para as mulheres. Mas o problema é a qualidade de vida."

O aumento da esperança de vida foi alcançado com a melhoria das condições de vida, como o saneamento básico, e com o avanço da medicina. As doenças crónicas, como a diabetes e as doenças cardiovasculares, que há uns anos matavam podem agora ser estabilizadas através de medicação. Mas isso não basta para uma velhice com qualidade de vida.

"O que se pretende é um envelhecimento ativo e saudável, idosos com doenças crónicas estabilizadas, sem estarem polimedicados e que mantenham uma vida social ativa", explica Helena Canhão.