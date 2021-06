Ciência confirma: É impossível parar o processo de envelhecimento

Imortalidade e eterna juventude, dois ideais que um novo estudo científico deita por terra. Um grupo de cientistas de 14 países concluiu que o processo muito provavelmente não se pode abrandar o processo de envelhecimento, devido a condicionantes biológicas.



A equipa de cientistas juntou-se para testar a hipótese da "taxa invariante de envelhecimento". Uma tese segundo a qual, uma determinada espécie tem uma taxa relativamente fixa de envelhecimento a partir da idade adulta.



"As nossas descobertas sugerem a teoria de que, mais do que estarmos a atrasar a morte, a maioria das pessoas vive mais anos devido à redução da mortalidade nas idades mais jovens", refere José Manuel Aburto, do Centro de Ciência Demográfica do Oxford. Coube ao demógrafo analisar os nascimentos e mortes através dos séculos e dos continentes.