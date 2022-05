A Renault, à semelhança do McDonald's e de outras empresas, decidiu sair do país liderado por Vladimir Putin. Agora, Moscovo vai utilizar a fábrica de automóveis franceses para voltar a construir os antigo carros Moskvitch e há quem diga que o passado está de regresso.

Rússia “inventa a máquina do tempo” e volta a construir carros soviéticos

Já não se contam pelos dedos das mãos a quantidade de empresas que decidiram sair da Rússia depois do começo da guerra na Ucrânia. Desde a aviação, à área da alimentação, passando pelos jogos eletrónicos, pela hotelaria e a indústria do papel, são já praticamente uma centena as multinacionais que abandoram o país de malas e bagagens.