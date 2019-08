Cientistas produzem válvula cardíaca funcional com impressora 3D

Cientistas produziram uma válvula cardíaca funcional em colagénio, proteína que existe no corpo, com a ajuda de uma impressora 3D, divulgou a revista Science esta sexta-feira.

A experiência foi feita por investigadores da Universidade Carnegie Mellon, nos Estados Unidos.

As primeiras tentativas de impressão a três dimensões com colagénio deram resultados gelatinosos, mas os cientistas conseguiram solidificar o material biológico alterando a sua acidez.

A técnica usada poderá no futuro, segundo os autores do estudo, ajudar doentes que estão à espera de um transplante de coração, mas terá de ser validada em ensaios com animais e humanos.

A curto prazo poderá reparar qualquer órgão, como um coração que sofreu uma perda de função após uma crise cardíaca, defendem os investigadores.