Descoberta águia pré-histórica que caçava koalas

Espécie reinava nos céus da Austrália há 25 milhões de anos. Cientistas estão entusiasmados com a qualidade da preservação do fóssil e esperam conseguir saber mais sobre este animal.

Uma ave pré-histórica, com patas de 15 centímetros, pernas longas e asas curtas aterrorizava os céus do sul da Austrália há pelo menos 25 milhões de anos. O fóssil foi descoberto em 2016 nos sedimentos do lago Pinpa, a 400 quilómetros norte de Adelaide.



Esta águia seria um pouco mais pequena do que a águia-audaz que habita atualmente a Austrália e o seu fóssil é um dos mais completos de sempre, com ossos. Este predador dos céus caçava koalas e pequenos mamíferos da família dos didelfiídeos.



A sua descoberta pela Universidade Flinders foi publicada agora na revista Historical Biology. A ave recebeu o nome de Archaehierax sylvestris, que significa "antigo falcão das florestas". É que se a zona do lago Pinpa é atualmente um deserto, já foi uma zona coberta de florestas luxuriantes.