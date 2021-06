Vacinas da AstraZeneca e Pfizer são 'altamente eficazes' contra a variante Delta

As vacinas produzidas pela AstraZeneca e pela Pfizer/BioNTech são eficazes contra a variante Delta e conferem "alta proteção" contra a hospitalização de doentes infetados pela variante associada à Índia.

O estudo da Universidade de Oxford, publicado na revista científica Cell, investigou a habilidade de anticorpos no sangue de vacinados, com duas doses destas vacinas, neutralizarem a variante altamente contagiosa e cuja prevalência tem aumentado em Portugal e, especialmente, em Lisboa e Vale do Tejo, onde já é dominante.

"Não há provas de transmissão generalizada, o que sugere que a atual vacinação confere proteção contra as linhagens B.1.617", aponta o estudo, referindo-se às variantes agora conhecidas como Delta e Kappa.