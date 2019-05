Se o trabalho da sua vida se tornou penoso, se se sente incompetente e sem energia e começa a ser cínico no emprego, pode estar com o chamado esgotamento do trabalho. Que tal parar? - Ciência & Saúde , Sábado.

A síndrome de burnout passa a figurar na Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde. A sua entrada já tinha sido aprovada na 72.ª Assembleia Mundial, mas só agora é que foi confirmada pelos estados-membros.A doença ficará com o código QD85, entre os problemas associados ao emprego ou desemprego. A OMS frisa que o burnout só se refere "a fenómenos relativos ao contexto profissional e não deve ser utilizado para descrever experiências noutras áreas da vida".Esta classificação também terá novos capítulos como o dedicado à saúde sexual. Outra novidade é a aplicada à incongruência de género, que se refere à transexualidade: sai da lista de doenças mentais e fica entre as disfunções sexuais.No passado fim-de-semana, também foi aprovado o estatuto oficial do transtorno do videojogo" como uma perturbação psiquiátrica relacionada com "o uso excessivo e patológico dos videojogos". De acordo com a definição da OMS, este padrão de comportamento deve ter sido evidente por um período mínimo de 12 meses e ter resultado num comprometimento significativo na vida familiar, do trabalho e da educação.