Mais de metade dos estudantes de universidades estão em burnout académico

Metade dos estudantes de universidades e politécnicos está em situação de burnout, de acordo com um estudo do Instituto Superior de Psicologia Aplicada, apresentado esta sexta-feira no Congresso Nacional de Psicologia da Sáude, na Universidade da Beira Interior.

De acordo com dados citados pelo Público, o número de estudantes nesta situação-limite de exaustão está a aumentar: apenas 15% estavam nesta situação de burnout em 2012, relativamente aos 52% registados em 2019.