Em entrevista, Ana Rita Cavaco defende que é António Costa o causador do conflito entre a Ordem dos Enfermeiros e o Governo, que estão de relações cortadas.

Ana Rita Cavaco, a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, garante que António Costa "é o causador" do diferendo entre o Governo e os enfermeiros, que se encontram em greve.

Em entrevista ao Diário de Notícias e à TSF, diz que os enfermeiros não querem "que se instale o descontrolo" no conflito. "Eu acho que quem foi o causador disto, em bom rigor, foi o senhor primeiro-ministro. (…) Percebo que as minhas opiniões, as minhas declarações – que nunca são agressivas -, o incomodem, mas, de facto, ele foi muito agressivo com a Ordem dos Enfermeiros", afirma Cavaco.

O Conselho de Ministros decidiu na quinta-feira decretar requisição civil na greve dos enfermeiros em blocos operatórios em curso há uma semana, alegando incumprimento da prestação de serviços mínimos. A requisição civil avançou em quatro hospitais.

Ainda sobre Costa, Ana Rita Cavaco diz que não pensa "para já" avançar contra ele na Justiça. "Disse que nós tínhamos – ou eu teria – violado as competências da Ordem dos Enfermeiros, mas depois não disse em quê. Porque ele diz isto – há factos, há violações, há ilegalidades – e depois ninguém lhe diz para concretizar qual foi o facto", afirmou.

Apesar de a relação com o anterior ministro da Saúde não ter sido a melhor, a bastonária recorda que "nunca deixámos de falar", ao contrário do que aconteceu agora com o Ministério, que cortou relações institucionais.

A ASAE está a investigar as campanhas de crowdfunding da greve dos enfermeiros. A bastonária aludiu às identidades de quem faz esse financiamento, dizendo que a Comissão Nacional de Proteção de Dados se tem que pronunciar acerca da revelação dos financiadores. "Os enfermeiros já são acusados de determinadas coisas e iriam ser acusados de ter divulgado ilegalmente dados pessoais", referiu. "Se for legal, eu penso que se deve divulgar que as contribuições não vieram, como eu sei que não vieram, de grupos de interesses. (…) Devem ser revelados para combater a desinformação que algumas pessoas e comentadores, esses sim com motivações partidárias, estão a difundir em relação ao crowdfunding dos enfermeiros."