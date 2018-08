Um asteróide categorizado pela NASA como "potencialmente perigoso" fez uma aproximação à Terra durante a madrugada desta quarta-feira, dia 29 de Agosto. O asteróide de cerca de 160 metros de diâmetro, conhecido como "2016 NF23", esteve a cerca de 4,8 milhões de quilómetros do nosso planeta.

Como conta o Mirror, o asteróide em questão tem uns estimados 160 metros de diâmetro e passou pela Terra a cerca de 32 mil km/h por volta das 4h30. Serve, no entanto, dizer que a NASA já monitorizava a trajectória deste asteróide, tendo-se assegurado que não representava um perigo para o nosso planeta.

O que vale a categoria de "potencialmente perigoso" a um asteróide está relacionado com as dimensões e respectiva distância que passa da Terra, com o 2016 NF23 a cumprir os requisitos para essa categorização. Se este corpo rochoso tivesse atingido o planeta ainda seria grande o suficiente para destruir uma cidade inteira e matar milhões de pessoas.

A passagem deste asteróide registou-se algumas meses após outro asteróide mais pequeno, com cerca de 130 metros, ter passado ainda mais próximo do planeta. Este último foi chamado de "2010 WC9" e foi o asteróide da sua categoria que passou mais perto da Terra nos últimos 300 anos.