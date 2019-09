As bactérias estão a desenvolver novos meios de resistir a antibióticos, antevendo um futuro no qual pacientes poderão tornar-se intratáveis. Nos últimos dez anos, pelo menos 19 novos mecanismos de resistência antibiótica foram identificados por cientistas e 12 novas doenças e infeções foram detetadas em Inglaterra pela primeira vez. Entre estas estão incluídas os virus Ébola e Zika, que chegaram à Europa em 2014.

O levantamento, realizado pelo The Guardian, indica que bactérias estão a mudar geneticamente, tornando-se resistentes até às classes mais potentes de antibióticos, como carbapenemas e colistinas.

"As doenças infecciosas não ficaram quietas. As bactérias estão numa corrida evolucional contra antibióticos e estão constantemente a criar novas maneiras de evitar o seu impacto", afirma ao jornal a diretora da divisão de infeções do serviço de saúde de Inglaterra, Sharon Peacock, onde mais de duas mil pessoas morreu por ano devido a resistência a antibióticos em mais de 50 mil casos.

De acordo com um relatório recente das Nações Unidas, este problema é responsável por cerca de 25 mil mortes anuais na Europa e 700 mil mortes mundiais por ano. No entanto, se as atuais tendências de infeção e resistência não forem revertidas, é previsto que até 2050 se chegue a um número perto dos 10 milhões de mortes anuais.



Em Portugal, um estudo da OCDE de 2018 indicou que, por ano, morrem mais de 1.100 portugueses na sequência de infecções por bactérias resistentes a antibióticos e que, até 2050, o número poderá chegar aos 40 mil.

Nos últimos cinco anos, a agência de saúde pública inglesa identificou 32 tipos de "bactérias resistentes a fármacos", capazes de resistir a todos os antibióticos testados contra estes.

Para combater este problema, o serviço britânico de saúde pública pretende reduzir, a longo prazo, o uso de antibióticos em 15% para o tentar manter o mais eficiente possível.