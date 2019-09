O planeta K2-18b foi avistado pela primeira vez em 2015, pelo telescópio Kepler da NASA. Com o dobro do tamanho da Terra e oito vezes o seu peso - é considerada uma "Super-Terra", no vocabulário científico -, orbita sobre uma estrela-anã vermelha com metade do tamanho do sol a 110 anos-luz do nosso planeta e agora foi detetado vapor de água na sua atmosfera, tornando-o no planeta mais habitável para lá do Sistema Solar.





Esta é a primeira que um planeta é encontrado na "zona Goldilocks" - onde a temperatura não é nem demasiado quente nem demasiado fria para que água líquida exista -, o que pode indicar que o K2-18b pode suportar vida por entre a camada de gases que rodeia o planeta rochoso e altamente denso."Este é potencialmente o primeiro planeta habitável com a temperatura certa onde sabemos que existe água", afirma ao The Guardian o astrónomo da University College London, Angelos Tsiaras.O que permite ao K2-18b estas condições é a proximidade à anã vermelha sobre a qual orbita. Apesar deste tipo de estrela produzir bastante menos calor que o sol, o planeta tem uma temperatura entre os 10ºC durante a travessia à volta da estrela que dura 33 dias na Terra - ou seja, um ano no K2-18b é sensivelmente um ano no nosso planeta.A descoberta de vapor não garante, no entanto, se existe água à superfície. Mas que tem a temperatura certa para isso, tem. De acordo com um relatório na revista científica Nature Astronomy, a K2-18b tem entre 0,01% a 50% de água na atmosfera.